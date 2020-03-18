В утреннем пожаре под Липецком погибли 3 человека

18 Март 2020 2020-03-18T09:47:03+03:00

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Трагический пожар произошел этим утром, 18 марта, в Елецком районе Липецкой области. Там в деревне Малая Извалы на Садовой улице загорелся частный дом.

В пожаре погибли 3 человекаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 7.03. На место сразу направили оперативную группу Елецкого пожарного гарнизона, 3 отделения пожарной охраны. Несмотря на все усилия, к несчастью, не обошлось без жертв. Дом сгорел целиком, на площади 48 кв. метров, внутри спасатели нашли тела людей.

В пожаре в Елецком районе погибли 3 человека.Комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Полностью ликвидировать пожар удалось в 8.20. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате пожара погибли 3 человека. Детей среди погибших не было. По факту случившегося проходит проверка, что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU