Мошенники опустошают счета липчан – за день сняли почти четверть миллиона

18 Март 2020 2020-03-18T11:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области не раз упомянутая схема мошенничества с банковскими картами и счетами продолжает работать. Только за прошедшие сутки, 17 марта, в регионе зарегистрировали 8 таких преступлений на 230 000 рублей, 2 успели раскрыть.

Аферисты традиционно представляются сотрудниками банка, просят пароли якобы для защиты счета и снимают деньги. Порой на руку мошенниками ворам играет рассеянность самих граждан.

Например, 14 марта на улице Неделина кто-то вытащил из сумки у 73-летней пенсионерки кошелек. В нем было 1100 рублей и карта, которой расплатились в магазинах на 9454 рубля. Воровкой оказалась 30-летняя липчанка. Ей грозит до 5 лет за мошенничество.

У еще одной 66-летней пенсионерки в доме на улице Левобережной попросили телефон, чтобы позвонить. Затем аферист зашел в мобильное приложение и перевел на другой счет 36700 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 25-летний сосед женщины. Он уже во всем сознался, рассказал, что увидел приложение банка на смартфоне и не смог удержаться. На деньги соседки соседской бабушки он купил телефоны себе и жене. За кражу ему грозит до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU