2020-03-18T12:40:45+03:00
Общество

Борьба с коронавирусом: в Липецке проверяют, как дезинфицируют школы

В образовательных учреждениях педагогам должны измерять температуру и ставить антисептики
Юлия КЛЮЕВА
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Борьба с короонавирусом в липецких школах продолжаетсяБорьба с короонавирусом в липецких школах продолжаетсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники департамента образования Липецка выходят в рейды. Ежедневно они проверяют, соблюдают ли в школах меры профилактики коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в большинстве учреждений работа организована на должном уровне. Там в начале дня у педагогов измеряют температуру, помещения обрабатывают, в школе висят графики проведения дезинфекции. Закуплены медицинские маски для работников. На информационных стендах и сайтах учреждения размещена информация о коронавирусе.

Однако, в некоторых школах представители департамента выявили нарушения. К примеру, в одном учреждении на входе не поставили антисептик для рук. В другой школе проверяющие не нашли графики проведения дезинфекции. Все замечания тут же устранили.

Такие рейды продолжатся. Специалисты проверят еще 40 липецких школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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