2020-03-18T12:25:23+03:00
Происшествия

Грабитель в Липецке пытался насильно вынести из магазина продукты

За день в области раскрыли 4 хищения из магазинов
Лия МУРАДЬЯН
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За один день, 17 марта, в Липецкой области раскрыли 1 грабеж и три кражи из магазинов. По данным пресс-службы УМВД области, почти во всех случаях люди выносили или пытались вынести продукты. Так на улице Космонавтов очень наглый грабитель пытался пронести мимо кассы продукты насильно. 29-летнего мужчину задержали, за грабеж с применением насилия ему грозит до 7 лет.

Еще двое в тот же день в гипермаркете на улице Гагарина тоже пытались унести продукты, но их поймала полиция. Обоим судимым безработным, 38 и 39 лет, грозит 5 лет за кражу.

Одновременно в Усманском районе кто-то выбил стекло в сетевом магазине в селе Девица и украл бутылку конька. 30-летнего горе-взломщика задержали в тот же день.

Также в Липецке вычислили магазинного вора, который обокрал вино-водочный отдел 12 марта. Им оказался 48-летний безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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