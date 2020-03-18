Грабитель в Липецке пытался насильно вынести из магазина продукты
За один день, 17 марта, в Липецкой области раскрыли 1 грабеж и три кражи из магазинов. По данным пресс-службы УМВД области, почти во всех случаях люди выносили или пытались вынести продукты. Так на улице Космонавтов очень наглый грабитель пытался пронести мимо кассы продукты насильно. 29-летнего мужчину задержали, за грабеж с применением насилия ему грозит до 7 лет.
Еще двое в тот же день в гипермаркете на улице Гагарина тоже пытались унести продукты, но их поймала полиция. Обоим судимым безработным, 38 и 39 лет, грозит 5 лет за кражу.
Одновременно в Усманском районе кто-то выбил стекло в сетевом магазине в селе Девица и украл бутылку конька. 30-летнего горе-взломщика задержали в тот же день.
Также в Липецке вычислили магазинного вора, который обокрал вино-водочный отдел 12 марта. Им оказался 48-летний безработный.
ИСТОЧНИК KP.RU