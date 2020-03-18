Грабитель в Липецке пытался насильно вынести из магазина продукты

18 Март 2020 2020-03-18T12:25:23+03:00

За день в области раскрыли 4 хищения из магазинов

Изменить размер текста: A A

За один день, 17 марта, в Липецкой области раскрыли 1 грабеж и три кражи из магазинов. По данным пресс-службы УМВД области, почти во всех случаях люди выносили или пытались вынести продукты. Так на улице Космонавтов очень наглый грабитель пытался пронести мимо кассы продукты насильно. 29-летнего мужчину задержали, за грабеж с применением насилия ему грозит до 7 лет.

Еще двое в тот же день в гипермаркете на улице Гагарина тоже пытались унести продукты, но их поймала полиция. Обоим судимым безработным, 38 и 39 лет, грозит 5 лет за кражу.

Одновременно в Усманском районе кто-то выбил стекло в сетевом магазине в селе Девица и украл бутылку конька. 30-летнего горе-взломщика задержали в тот же день.

Также в Липецке вычислили магазинного вора, который обокрал вино-водочный отдел 12 марта. Им оказался 48-летний безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU