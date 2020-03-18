Из-за Крестного хода в Липецке запретят продавать алкоголь

18 Март 2020 2020-03-18T13:54:04+03:00

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В выходные в Липецке ограничат продажу алкоголя. Причина тому - Крестный ход, который состоится в воскресенье, 22 марта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, православные планируют из Липецка дойти до Сселок. Маршрут: улицы Советская - Ленина - Лесная - Пушкина - Комарова - Апраскина - Краеведческая - Ленина - Кирова - Космонавтов - Советская. В мероприятии планируют участвовать около 150 человек. Крестный ход начнется в 11 часов утра и закончится к 2 часам дня.

Напомним, что во время проведения массовых мероприятий запрещается продавать спиртные напитки. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить алкоголь можно спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU