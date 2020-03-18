Два бывших участковых в Липецке приговорили к штрафу за мошенничество

18 Март 2020 2020-03-18T16:16:57+03:00

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В Липецке вынесли приговор двум бывшим участковым полиции, обоих признали виновными по части 3 статьи 159 УК – групповой мошенничество с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года один из полицейских стал случайным свидетелем ДТП. Тогда виновник аварии скрылся с места происшествия и старший участковый решил этим воспользоваться. Вместе с коллегой они по номеру машины нашли телефон участника аварии и пригласили его в отдел.

Уже в полиции, стражи порядка разыграли сцену, якобы ведут проверку по факту того ДТП, и убедили виновника, что могут повлиять на результат проверки. Для этого нужно 5000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, потерпевший сам обратился в УМВД региона и сообщил о преступлении. Обоих уволили из органов.

На суде бывшие сотрудники вину не признали, но суд расценил это как попытку уйти от ответственности. В итоге обоих приговорили к штрафу по 150 000 рублей с каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU