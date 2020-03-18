2020-03-18T17:22:51+03:00
Происшествия

В Липецке ребенок гулял по подоконнику многоэтажки и бросал в окно ценные вещи

Обеспокоенный прохожие вызвали спасателей
Лия МУРАДЬЯН
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Опасную картину наблюдали во вторник вечером, 17 марта, прохожие в районе бульвара Шубина в Липецке. Люди заметили, как на по подоконнику в открытом окне третьего этажа гуляет маленький ребенок. Малыш ходил по краю и развлекался тем, что выбрасывал в окно гирлянды, планшет и другие ценные вещи из квартиры.

О происходящем сразу сообщили спасателям на номер «112», звонок поступил в 16.30. Спасать ребенка сразу помчались дежурная смена городского управления по делам ГО и ЧС и скорая помощь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к счастью, все обошлось и помощь спасателей не потребовалась. Как оказалось, мать 4-летнего мальчика отлучилась в магазин, оставив малыша одного. Но успела вернуться к моменту приезда оперативных служб. Ребенка на всякий случай осмотрели, а маме объяснили, чем могла закончиться такая безответственность.

Спасатели просят взрослых не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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