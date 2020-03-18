В квартирах липчан из кранов может потечь зеленая вода

18 Март 2020 2020-03-18T18:58:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкие энергетики добавили в воду реагент "Уранин А". Он окрашивает ее в зеленый цвет. Таким образом специалисты проверяют герметичность систем теплопотребления, а также следят за несанкционированным разбором сетевой воды.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", реагент добавили в воду от котельных "108 квартал" и "Липецкие узоры". К ним относятся следующие адреса: улица Гайдара, 2-4,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; Ушакова 1-5, 7, 8; Луночарского 4; Нахимова, 6, 8, 10, 14, а также Прудная, 1, 2.

Липчан, которые заметили воду зеленого цвета в подвалах домов, либо из кранов в квартирах, просят сообщить об этом по телефонам: 23-28-84 - оперативно-диспетчерская служба комплекса, либо 175 или 236-175 - центральная диспетчерская служба ЛГЭКа.

ИСТОЧНИК KP.RU