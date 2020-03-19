2020-03-19T09:01:12+03:00
Общество

В четверг 11 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды

На сетях проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Отключения в Липецке: подвоз воды по заявкам жителейОтключения в Липецке: подвоз воды по заявкам жителейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 19 марта, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная, переулка Яблочкина. С 9 утра до 4 часов вечера - улицы Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в районе ЛТЗ по следующим адресам: улицы Коммунистическая, 21, 23; Волгоградская, 1-5, 7, 8, 8а, 10-12, 14; Ильича, 5-12, 14-16, 18; Ленинградская, 1а, 12; Студенческая,14а. Также краны пересохнут в частом секторе по улицам Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Гвардейская, Песчаная, 1-я Воронежская, 2-я Воронежская, Волгоградская, Седова, Красина, Лесхоз.

По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", после окончания работ из кранов может потечь мутная вода. Подвоз - по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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