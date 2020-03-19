Под Липецком иномарка вылетела в кювет: погибла женщина

19 Март 2020 2020-03-19T09:21:30+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 132 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. Еще 58 человек не пристегнулись во время движения. 687 раз автомобилисты превысили скорость. Дважды липчане нарушили правила парковки. Также произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 19 марта, в Липецке на улице Фрунзе сбили 13-летнего подростка. Несчатье случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травму. За рулем "Фольксвагена" была 21-летняя девушка.

В Тербунском районе на автотрассе Тербуны-Набережное-Волово "Киа" вылетела с дороги, машина перевернулась. Водитель - 41-летняя женщина, погибла на месте.

На трассе "Дон" в Становлянском районе столкнулись "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-2114". В ДТП пострадали пассажиры первой машины - 15-летняя девочка и 17-летний парень. Оба получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.

Еще одна странная авария произошла в областном центре на улице Циолковского. Там легковушка врезалась в трамвай. Самое удивительное, что водитель стоял, пока электротранспорт был далеко. Когда вагон подъехал, машина тут же тронулась и врезалась в бок трамваю.

В Липецке легковушка протаранила трамвай.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU