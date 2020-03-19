2020-03-19T09:21:30+03:00
Происшествия

Под Липецком иномарка вылетела в кювет: погибла женщина

А в областном центре легковушка протаранила трамвай [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком в перевернувшейся иномарке погибла женщинаПод Липецком в перевернувшейся иномарке погибла женщинаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 132 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. Еще 58 человек не пристегнулись во время движения. 687 раз автомобилисты превысили скорость. Дважды липчане нарушили правила парковки. Также произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 19 марта, в Липецке на улице Фрунзе сбили 13-летнего подростка. Несчатье случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травму. За рулем "Фольксвагена" была 21-летняя девушка.

В Тербунском районе на автотрассе Тербуны-Набережное-Волово "Киа" вылетела с дороги, машина перевернулась. Водитель - 41-летняя женщина, погибла на месте.

На трассе "Дон" в Становлянском районе столкнулись "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-2114". В ДТП пострадали пассажиры первой машины - 15-летняя девочка и 17-летний парень. Оба получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.

Еще одна странная авария произошла в областном центре на улице Циолковского. Там легковушка врезалась в трамвай. Самое удивительное, что водитель стоял, пока электротранспорт был далеко. Когда вагон подъехал, машина тут же тронулась и врезалась в бок трамваю.

В Липецке легковушка протаранила трамвай.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
Липецкий театр Толстого запускает флешмоб против коронавируса
В Липецке инфекционная больница получит миллион за лечение больных коронавирусом
Под Липецком иномарка вылетела в кювет: погибла женщина
В четверг 11 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
На улице Индустриальная, которую перекрыли липчане, поставили дорожные знаки
Липецкие школьники останутся на карантине до 12 апреля
В квартирах липчан из кранов может потечь зеленая вода
В Липецке ребенок гулял по подоконнику многоэтажки и бросал в окно ценные вещи
Фейк про дезинфекцию коронавируса с вертолета заставил липчан звонить спасателям
Липчан вновь пугают, что границы региона закроют из-за коронавируса
Два бывших участковых в Липецке приговорили к штрафу за мошенничество
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений