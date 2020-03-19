Липецкий театр Толстого запускает флешмоб против коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T10:35:56+03:00

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В период карантина по коронавирусу Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого запускает онлайн проект #ВАКЦИНАТЕАТРА . Стартует проект с флешмоба на парадной лестнице возле здания театра в этот четверг, 19 марта, в 11.00. В рамках мероприятия артисты и режиссеры запишут видеообращение к зрителям, а также ко всему театральному сообществу страны. Они предложат на протяжении всего периода ограничения записывать и выкладывать в интернет жизнеутверждающие видеоролики со стихами, монологами и отрывками из произведений, посвященными вере, надежде и любви.

В рамках проекта театр им. Л.Н. Толстого на своем официальном сайте будет вести онлайн трансляции спектаклей. По ряду инсценировок артисты запишут радиопостановки. В группах театра в социальных сетях в режиме онлайн будут организованы творческие встречи с артистами, экскурсии по цехам театра и различным его подразделениям. Серия постов расскажет об истории театра, который сейчас готовится к встрече юбилейного - сотого театрального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU