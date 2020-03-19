2020-03-19T12:17:10+03:00
Происшествия

Дым от пожара на стройке окутал Европейский микрорайон Липецка

С пожаром справились за 10 минут [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар на стройке потушилиПожар на стройке потушилиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Пожар произошел этим утром, 19 марта, в микрорайоне Европейский в Липецке. Огонь возник на территории строящегося объекта около 11.00, суда по всему загоерлся строительный мусор. В считанные минуты микрорайон заволокло едким густым дымом, который окутал близлежащие дома.

Пожар в Елецком микрорайоне .

Очевидцы сообщили о случившемся в МЧС. На место сразу прибыли пожарные и спасатели. Как сообщили в пресс-службе управления, Сотрудники СПСЧ оперативно ликвидировали загорание строительного мусора на площади 100 м.кв.

По словам местных жителей, там жгли мусор. Пожар ликвидировали за 10 минут, что стало его причиной на самом деле, пока неизвестно. К счастью огонь не успел охватить большую территорию и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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