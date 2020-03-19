2020-03-19T14:46:46+03:00
Происшествия

Из-за коронавиурса в Липецке перенесли суд над коррупционным делам в управлении земельных отношений

Ольгу Крючкову и других участников будут судить после 10 апреля
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке из-за ограничений по коронавирусу отложили суд по громкому коррупционному делу в областном управлении имущественных и земельных отношений. Процесс над Ольгой Крючковой и подельниками должен был начаться в этот четверг, 19 марта, в Советском суде Липецка. Бывшие чиновники и юристы обвиняются в особо крупных взятках часть 6 статьи 290 и часть 4 статьи 291.1 УК. Речь идет о сумме порядка 10 млн рублей, за которую они, по версии следствия, проворачивали махинации с земельными участками под трассу «Меридиан».

Но суд отложили. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе Липецкого областного суда, рассмотрение дела отложено в связи с карантином по коронавирусу.

Кстати, перенесли не только это дело. Из-за ограничений с этого дня, 19 марта, рассмотрение многих дел откладывают до 10 апреля. Исключения составят только безотлагательные дела, если, например, истекают сроки привлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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