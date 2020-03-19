В Липецке сотрудников уголовного розыска задержали при получении крупной взятки

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:31+03:00

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В Липецке подозреваются во взяточничестве два старших уполномоченных полиции. Оперативников задержали в среду, 18 марта. По данным следствия, сотрудники уголовного розыска вымогали взятку в 200 000 рублей у человека, в отношении которого шла проверка. На ее результаты должны была повлиять взятка.

Передача взятки проходила под контролем регионального УФСБ, полицейских задержали на месте преступления с поличным во время получения половины оговоренной суммы. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, уголовное дело возбудили по пунктам «а, б, в» части 5 статьи 290 УК – групповое вымогательство взятки в крупном размере.

Следствию еще предстоит разобраться во всех деталях, по данной статье сотрудникам полиции грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф 60-кратный сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU