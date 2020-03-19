Денег не хватает, чтобы обработать окраины Липецка от клещей

19 Март 2020 2020-03-19T17:31:39+03:00

На эти цели в 2020 году выделили лишь 520 тыс. рублей

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В этот четверг, 19 марта, в Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Представители мэрии рассказали парламентариям о ситуации с клещами.

В прошлом году в Липецке против увеличения численности и распространения клещей обработали 92 га территории - пляжи, парки, кладбища. В 2020 году на эти меры из казны города выделили 520 тыс. рублей. Финансирование увеличилось лишь на 100 тыс. рублей. Поэтому многие участки в план по обработке не вошли. Речь идет о Дачном, Матырском и ЛТЗ. Однако, как заверил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, вопрос с окраинами стоит на контроле.

В первую очередь акарицидные обработки проведут в парках города, Каменному логу. Работы планируют завершить до конца марта. Кстати, садоводческие товарищества должны самостоятельно обрабатывать территории от клещей. Но только около 50% СНТ ответственно к этому подходят.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты будут следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU