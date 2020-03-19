2020-03-19T18:31:16+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина из ревности изрезал жену – женщину едва спасли

Муж уже сознался в покушении на убийство
Лия МУРАДЬЯН
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Мужу грозит до 15 летМужу грозит до 15 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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Кровавая бытовая драма разыгралась ночью 17 марта в одной из квартир дома по улице Московской в Липецке. Среди ночи пьяный мужчина решил выяснить отношения с 29-летней супругой. Завязалась ссора, во время конфликта муж схватил нож и начал бить несчастную женщину в грудь и живот.

С множественными ножевыми ранениями женщина попала в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Изверга задержали. Как сообщили в пресс-службе СКР области, 29-летний липчанин сознался в содеянном и подтвердил показания на месте. На допросе он рассказал, что хотел убить свою жену из-за ревности.

За покушение на убийство возбудили уголовное дело. По 105 статье УК супругу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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