В Липецке мужчина из ревности изрезал жену – женщину едва спасли

19 Март 2020 2020-03-19T18:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Кровавая бытовая драма разыгралась ночью 17 марта в одной из квартир дома по улице Московской в Липецке. Среди ночи пьяный мужчина решил выяснить отношения с 29-летней супругой. Завязалась ссора, во время конфликта муж схватил нож и начал бить несчастную женщину в грудь и живот.

С множественными ножевыми ранениями женщина попала в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Изверга задержали. Как сообщили в пресс-службе СКР области, 29-летний липчанин сознался в содеянном и подтвердил показания на месте. На допросе он рассказал, что хотел убить свою жену из-за ревности.

За покушение на убийство возбудили уголовное дело. По 105 статье УК супругу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU