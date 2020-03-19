Ставропольский мошенник в Липецке унес чужой фотообъектив за 710 000 рублей

19 Март 2020 2020-03-19T19:07:26+03:00

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В Липецке поймали мошенника, который унес чужую дорогую технику. В полицию обратился 67-летний мужчина и рассказал, что лишился фотообъектива за 710 000 рублей. Как выяснилось, липчанин заказал объектив с доставкой через сайт интернет-магазина. Технику должны были доставить в офис компании в Липецке.

Вскоре клиенту пришло уведомление о доставке и 19 февраля он отправился пункт выдачи в Левобережном районе города. Но мужчину опередили. Уже на месте менеджер сообщил, что посылку забрал другой человек, представившись клиентом.

Аферистом оказался 46-летний безработный уроженец Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дорогой объектив он сразу же продал по куда меньшей цене. Известно, что у мужчины уже есть судимость. Теперь он под стражей, за крупное мошенничество рецидивисту грозит до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU