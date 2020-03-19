2020-03-19T19:47:24+03:00
Происшествия

С потеплением в Липецке начали разбирать и портить машины во дворах

На улице Неделина иномарку закидали сырыми яйцами
Лия МУРАДЬЯН
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Чем-то очень не угодил недоброжелателям владелец автомобиля «Рено» на улице Неделина в Липецке. Там на территории дворовой парковки ночью кто-то закидал машину сырыми яйцами. О чем автолюбитель сообщил по телефону «112».

В городском управлении по делам ГО и ЧС отмечают, что с потеплением в Липецке резко уволились случаи вандализма и краж из автомобилей. Так на улице Игнатьева разбили стекло «Фольксвагена» и вытащили видеорегистратор. На проспекте 60 лет СССР слили бензин с ВАЗ-2107. А на проезде Потапова с ВАЗ-2112 сняли все четыре колеса.

Все сообщения спасатели передали в полицию. В управлении просят учитывать участившиеся случаи краж и позаботиться о безопасности своего имущества этой весной. По возможности лучше выбирать безопасные парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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С потеплением в Липецке начали разбирать и портить машины во дворах
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