С потеплением в Липецке начали разбирать и портить машины во дворах

19 Март 2020 2020-03-19T19:47:24+03:00

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Чем-то очень не угодил недоброжелателям владелец автомобиля «Рено» на улице Неделина в Липецке. Там на территории дворовой парковки ночью кто-то закидал машину сырыми яйцами. О чем автолюбитель сообщил по телефону «112».

В городском управлении по делам ГО и ЧС отмечают, что с потеплением в Липецке резко уволились случаи вандализма и краж из автомобилей. Так на улице Игнатьева разбили стекло «Фольксвагена» и вытащили видеорегистратор. На проспекте 60 лет СССР слили бензин с ВАЗ-2107. А на проезде Потапова с ВАЗ-2112 сняли все четыре колеса.

Все сообщения спасатели передали в полицию. В управлении просят учитывать участившиеся случаи краж и позаботиться о безопасности своего имущества этой весной. По возможности лучше выбирать безопасные парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU