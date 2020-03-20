Под Липецком перевернулся водитель скутера

20 Март 2020 2020-03-20T09:02:23+03:00

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С потеплением на дорогах Липецкой области появились водитель двухколесного транспорта и почти сразу начали мелькать в сводках ДТП. Так 19 марта в Тербунском районе на Центральной улице села Заречье не справился с управлением скутера и перевернулся 55-летний мужчина. Скутериста увезли с травмами в больницу.

В тот же день в самом Липецке на улице Космонавтов сбили пешехода. 23-летний водитель «Рено» двигался задним ходом и не заметил 70-летнего пенсионера. Пешеход попал в больницу.

По данным ГИБДД региона всего за сутки на дорогах области в двух авариях пострадали 2 человека. Аварий без пострадавших зарегистрировали 28. Также за день зафиксировали 1324 нарушений ПДД. Из них 6 водителей остановили пьяными за рулем, 52 были без ремней безопасности. Радары зарегистрировали 798 случаев превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU