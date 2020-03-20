2020-03-20T10:31:50+03:00
Происшествия

Утром под Липецком вылетела с трассы фура

Авария произошла на Лебедянском шоссе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезное ДТП с большегрузом произошло этим утром, 20 марта, на Лебедянском шоссе в Липецкой области. Там на пересечении с трассой Лебедянь – Волово в результате столкновения с легковушкой вылетела с дороги фура с грузом.

Многотонник «Вольво» не удержался на дороге, съехал в кювет едва не перевернулся, накренившись на бок, кабина практически сложилась. Часть груза оказалась на дороге. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Легковой автомобиль вылетел в кювет по другую сторону дороги.

ДТП с фурой на Лебедянском шоссе .vk.com/myregion48

Как именно произошла авария что стало ее причиной и кто виноват, разбирались работавшие на месте автоинспекторы автоинспекторы. Были ли пострадавшие, пока неизвестно.

Отметим, за прошедшие сутки, 19 марта, на дорогах области зарегистрировали 28 ДТП без пострадавших. Вместе с тем за тот же день в двух авариях пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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