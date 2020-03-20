2020-03-20T10:20:39+03:00
Происшествия

В Липецке школьница упала с 5 этажа, пытаясь выбраться из дома

Несчастный случай с 15-летней девочкой произошел на Водопьянова
Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент с подростком произошел в минувший четверг, 19 марта, в многоквартирном доме на улице Водопьянова в Липецке. Там с высоты 5 этажа сорвалась 15-летняя школьница.

Все произошло на глазах у жителей микрорайона. По словам очевидцев, запертая дома девочка пыталась выбраться на улицу через балкон и сорвалась вниз. Школьница выжила, но получила тяжелые травмы. Подростка без сознания с многочисленными травмами увезли на скорой в областную детскую больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы. Что произошло на самом деле, почему несовершеннолетняя оказалась в такой ситуации, выясняют правоохранители. Также проверяют родителей и выясняют, в каких условиях жила школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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