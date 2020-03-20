2020-03-20T14:16:07+03:00
Общество

Липчане, чьи дети сидят дома во время карантина, могут не платить за детсад

Дошкольные учреждения Липецка не планируют закрывать из-за коронавируса
Юлия КЛЮЕВА
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Детские сады Липецка не закроют из-за коронавирусаДетские сады Липецка не закроют из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В детских садах Липецка усилили противоэпидемический режим. Об этом сообщили в эту пятницу, 20 марта, в пресс-службе мэрии. Но чиновники спешат успокоить липчан. Дошкольные учреждения не закроют. Водить свое чадо в детский сад или нет, будут решать родители. Если ребенок не ходит туда во время карантина, то есть до 12 апреля, платить за садик не нужно. Кстати, если малыш отсутствует более 5 дней, то в группу его примут только со справкой от педиатра.

Чтобы предупредить распространение коронавируса, в детсадах подопечным измеряют температуру, дезинфицируют и проветривают помещения, обрабатывают игрушки, после каждого приема пищи замачивают посуду. Сотрудники детсада в масках встречают и провожают малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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