Липчане, чьи дети сидят дома во время карантина, могут не платить за детсад

20 Март 2020 2020-03-20T14:16:07+03:00

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В детских садах Липецка усилили противоэпидемический режим. Об этом сообщили в эту пятницу, 20 марта, в пресс-службе мэрии. Но чиновники спешат успокоить липчан. Дошкольные учреждения не закроют. Водить свое чадо в детский сад или нет, будут решать родители. Если ребенок не ходит туда во время карантина, то есть до 12 апреля, платить за садик не нужно. Кстати, если малыш отсутствует более 5 дней, то в группу его примут только со справкой от педиатра.

Чтобы предупредить распространение коронавируса, в детсадах подопечным измеряют температуру, дезинфицируют и проветривают помещения, обрабатывают игрушки, после каждого приема пищи замачивают посуду. Сотрудники детсада в масках встречают и провожают малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU