2020-03-20T13:02:49+03:00
Происшествия

Тульская уличная гадалка обманула молодого парня в Липецке

23-летний липчанин отдал за сняли порчи 4000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали опытную уличную аферистку, которой одурачить 23-летнего парня. Еще 20 февраля женщина подошла к молодому человеку на парковке у ТРЦ и убедила, что на парня навели порчу.

Впечатлительный молодой человек, уверовав в страшное проклятье, захотел во что бы то ни стало от него избавиться. Услужливая ворожея предложила нейтрализовать порчу, устранить сглаз и наладить карму всего за 4000 рублей.

Обряд очевидно не подействовал, так как вскоре парень написал заявление в полицию. Путем оперативной-розыскной «магии» женщину вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению задержана 48-летняя уроженка Тульской области.

Дело возбудили по статье «мошенничество». У полиции есть данные, что тот парень был не единственной жертвой гадалки. Сейчас ее взяли под стражу и проверяют на причастность к другим преступлениям.

– В случае, если неизвестные сообщат вам, что на вас или ваших родственников «навели порчу» и потребуют за исцеление определенную сумму, проявляйте благоразумие, – просит УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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