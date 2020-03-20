За неделю в Липецке и области подешевел дизель

20 Март 2020 2020-03-20T14:13:37+03:00

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За прошлую неделю цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкстата. По состоянию на 16 марта, средняя цена за литр бензина в регионе - 44,09 рубля.

На 0,1% подорожал бензин марки АИ-92. В среднем за литр он стоит 42,68 рубля. Неделей ранее его стоимость составляла 42,66 рублей. Цена АИ-95 прежняя - 46,16 рублей за литр. Стоимость литра бензина марки АИ-98 тоже не поменялась - в среднем 51,85 рублей.

Дизельное топливо немного подешевело - на 0,2%. Если 10 марта его цена составляла 47,10 рублей, то к 16 марта за литр дизеля нужно было заплатить в районе 46,99 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU