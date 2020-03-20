Оптика от «Ростелекома» пришла в Данков

20 Март 2020 2020-03-20T16:21:13+03:00

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Специалисты компании проложили 5 километров оптоволокна. Благодаря цифровому провайдеру жители более 1500 домохозяйств получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с., а также такие услуги, как«Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем вести масштабное строительство сетей связи, чтобы во всех районах нашей области жители могли пользоваться современными сервисами. В прошлом году “Ростелеком” охватил технологией GPON более 11 тысяч домохозяйств по всей Липецкой области. В этом году мы не собираемся сбавлять темп. На днях мы завершили строительство сетей в Данкове, что позволит жителям города пользоваться полным спектром цифровых услуг.Это и интернет на высоких скоростях, и наша мультимедийная платформа Wink. Кстати, с 17 марта видеосервис предоставляет всем абонентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контенты. Это решение принято компанией для удобства пользователей, которые в текущей ситуации вынуждены находиться дома».

Winkот «Ростелекома» - мультимедийный сервис, позволяющий смотреть более 5000 фильмов и 200 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HDили UltraHD (4K). Абонент может подключить к одному аккаунту до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Пользователь может управлять эфиром: перематывать или ставить на паузу. Кроме того, можно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

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