В пожаре под Липецком погибло трое человек

20 Март 2020 2020-03-20T17:14:59+03:00

В пожаре под Липецком погибли люди Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

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В эту пятницу, 20 марта, в Липецкой области случилась трагедия. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в Измалкоском районе вспыхнул жилой дом. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 13.33.

В пожаре под Липецком погибли людиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В населенный пункт Кошкино выдвинулись 3 пожарно-спасательных отделения. Когда они прибыли на место, дом уже полыхал. Спасатели ликвидировали пламя. В пожаре погибли трое человек.

Пожар в Липецкой области: есть погибшие.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщил замначальника отдела административной практики и дознания областного ГУ МЧС России Вячеслав Маличенко. - Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В пожаре под Липецком погибли 3 человека.

В пожаре под Липецком погибли людиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU