Первым вице-мэром Липецка станет гендиректор Фонда капремонта

20 Март 2020 2020-03-20T17:52:08+03:00

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Первый замглавы администрации Липецка уходит в отставку. Как сообщили в эту пятницу, 20 марта, в пресс-службе мэрии, Михаил Щербаков написал заявление по собственному желанию. Его подписала глава города Евгения Уваркина. Причина ухода - переезд в другой город.

Михаил Щербаков увольняется из мэрииФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Михаил Щербаков пришел на эту должность в ноябре 2018 года. Понедельник станет заключительным днем в администрации для Михаила Щербакова. Напомним, он курировал вопросы градостроительства и архитектуры, транспорта, сфер дорожного хозяйства и ЖКХ, благоустройства и охраны окружающей среды.

Но пустовать кресло первого вице-мэра не будет. Уже с 24 марта его займет Константин Востриков - гендиректор регионального Фонда капремонта. Он будет контролировать работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU