Первым вице-мэром Липецка станет гендиректор Фонда капремонта
Первый замглавы администрации Липецка уходит в отставку. Как сообщили в эту пятницу, 20 марта, в пресс-службе мэрии, Михаил Щербаков написал заявление по собственному желанию. Его подписала глава города Евгения Уваркина. Причина ухода - переезд в другой город.
Михаил Щербаков увольняется из мэрииФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Михаил Щербаков пришел на эту должность в ноябре 2018 года. Понедельник станет заключительным днем в администрации для Михаила Щербакова. Напомним, он курировал вопросы градостроительства и архитектуры, транспорта, сфер дорожного хозяйства и ЖКХ, благоустройства и охраны окружающей среды.
Но пустовать кресло первого вице-мэра не будет. Уже с 24 марта его займет Константин Востриков - гендиректор регионального Фонда капремонта. Он будет контролировать работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды.
ИСТОЧНИК KP.RU