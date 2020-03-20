2020-03-20T19:36:31+03:00
Общество

В субботу 11 улиц Липецка останутся без холодной воды

Подвоз по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане останутся без холодной водыЛипчане останутся без холодной водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 21 марта, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Ковалёва, 117 ж, 117 г, 117 д строение 1, 121 б, 127 а, 128, владение 129/2, 129/3, 129, 129/4, 130, 130 б, 130 в, 131, 131 в, 130 а, 133 а, строение 133 б, владение 132, 132 а, 131 а. Кстати, у дома №117 г по улице Ковалева специалисты будут устранять утечку на водоводе диаметром 150 мм.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Бабушкина, Семёнова-Тян-Шанского, Демьяна Бедного, Богатырская, Пирогова, Бардина, переулок Хабарова, Рахманинова, Ростовский, Брестская. На районе пройдет ремонт водовода по заявке липчан.

В пресс-службе АО "ЛГЭК" предупреждают, что после окончания работ может повыситься мутность воды. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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