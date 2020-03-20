2020-03-20T19:42:27+03:00
Общество

Под Липецком ищут 14-летнего подростка, пропавшего 8 марта

Парень ушел из дома в селе Сенцово
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком районе пропал подростокВ Липецком районе пропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецком районе ищут подростка. 14-летний Барзенков Антон Александрович пропал 8 марта. В районе 5 часов вечера он ушел из дома в селе Сенцово. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента местонахождение юного липчанина не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины, длинная челка, голубые глаза.

Был одет: куртка камуфляжного цвета, черные штаны.

Просьба ко всем, кто видел Антона Барзенкова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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