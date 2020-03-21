За два дня операции «Розыск» в Липецкой области нашли 38 скрывающихся
С 18 по 19 марта в Липецкой области проходило межгосударственное мероприятие полиции под названием «Розыск». По большей части искали тех, кто находится в розыске в странах СНГ и скрывается на территории России.
Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за эти дня в регионе нашли 38 скрывавшихся человек. 24 из них передали другим правоохранительным органам региона. Одновременно искали липчан, которые прячутся за границей. Например в Казахстане нашли мужчину, которого должны судить за кражу в Липецке. Еще одного подозреваемого в побоях разыскали в Узбекистане.
Также в Липецкой области поймали двоих человек, которых должны судить в Воронежской и Тульской областях. А в Лебедяни вычислили межгосударственного преступника, который был в розыске по линии Интерпола. Это был только первый этап «Розыска».
ИСТОЧНИК KP.RU