За два дня операции «Розыск» в Липецкой области нашли 38 скрывающихся

21 Март 2020 2020-03-21T19:33:27+03:00

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С 18 по 19 марта в Липецкой области проходило межгосударственное мероприятие полиции под названием «Розыск». По большей части искали тех, кто находится в розыске в странах СНГ и скрывается на территории России.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за эти дня в регионе нашли 38 скрывавшихся человек. 24 из них передали другим правоохранительным органам региона. Одновременно искали липчан, которые прячутся за границей. Например в Казахстане нашли мужчину, которого должны судить за кражу в Липецке. Еще одного подозреваемого в побоях разыскали в Узбекистане.

Также в Липецкой области поймали двоих человек, которых должны судить в Воронежской и Тульской областях. А в Лебедяни вычислили межгосударственного преступника, который был в розыске по линии Интерпола. Это был только первый этап «Розыска».

ИСТОЧНИК KP.RU