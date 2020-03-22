2020-03-22T10:35:09+03:00
Происшествия

В Липецкой области объявили экстренное предупреждение о метели

Порывы ветра могут достигнуть 16-21 м/с
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Липецкой области.фото: ГУ МЧС по Липецкой области.
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По данным синоптиков, 22 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами ожидается метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Спасатели регионального ГУ МЧС просят жителей области соблюдать меры безопасности при усилении ветра. Не выходите без необходимости из дома. Если ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде. Ни в коем случае не прячьтесь за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи. При скачках напряжения электросети в квартире или доме сразу же обесточьте все приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во при внезапном включении электричества не произошел пожар.

При метели выходить из дома в одиночку запрещается. На автомобиле можно передвигаться только по большим дорогам. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в машине.

При возникновении ЧС звоните на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Телефон доверия регионального ГУ МЧС - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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