260 тысяч рублей липчане отдали мошенникам за прошедшую неделею

22 Март 2020 2020-03-22T11:04:40+03:00

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Началось с заявления 39-летнего липчанина. 13 марта он сообщил правоохранителям, что неделю назад нон пытался купить пылесос через интернет, а в итоге перевел аферистам 11 500 рублей.

На следующий день в полицию пришла 20-летняя девушка. Она также попалась на уловку мошенников: 29 февраля она перевела через мобильное приложение 3 288 рублей за наушники, но осталась без товара и без денег. Аналогичное заявление в этот же день поступило от 26-летнего липчанина. Он пытался купить на сайте объявлений электросамокат за 20 000 рублей.

Еще один потерпевший - 20-летний молодой человек - рассказал правоохранителям, что под предлогом дачи денег в долг у него похитили 5000 рублей. 27-летний липчанин хотел через интернет купить б/у запчасти к автомобилю, но в итоге перевел мошенникам 12 200 рублей.

А вот 57-летнему мужчине аферисты позвонили на мобильный. Под предлогом продажи экскаватора через интернет-сайт завладели 210 000 рублей, которые липчанин сам перевел через мобильный банк на счет банковской карты.

Как сообщили в УМВД по Липецкой области, по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Правоохранители в очередной раз напоминают, если при общении с продавцом у вас возникают сомнения в наличии, свойствах или качестве товара, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на других сайтах, вы не понимаете схему расчета или продавец находится в другом городе - откажитесь от покупки.

Если вас все-таки обманули, то сразу же обращайтесь с заявлением в дежурную часть ближайшего отдела полиции или позвоните по телефонам 02 (102), 112.

ИСТОЧНИК KP.RU