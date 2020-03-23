2020-03-23T09:52:52+03:00
Происшествия

Четырех иностранцев на «фаршированной» героином машине задержали в Липецке

За сбыт в крупном размере каждому грозит до 20 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Иностранцы с крупной партией героинаИностранцы с крупной партией героинаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецкой области сотрудники управления наркоконтроля полиции задержали четырех иностранцев с крупной партией наркотиков. Все задержанные – безработные граждане одной из республик ближнего зарубежья.

В машине, на которой передвигались иностранцы, нашли 780 грамм героина. Тяжелые наркотики были спрятаны в обшивке и под сидениями. Еще 350 грамм расфасованных для продажи наркотиков обнаружили во время личного досмотра в одежде задержанных.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по факту возбудили сразу 5 уголовных дел по пункту «г» части 4 статьи 228.1 – производство и сбыт в крупном размере. Всех участников банды взяли под стражу. Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы. расследование продолжается, еще предстоит выяснить, откуда везли наркотики, а также где собирались сбывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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