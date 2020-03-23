2020-03-23T10:15:00+03:00
Общество

Мэр Липецка в ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Мэр Липецка в ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Лия МУРАДЬЯН
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Мэр ответит на вопросы липчан в прямом эфиреМэр ответит на вопросы липчан в прямом эфиреФото: Лия МУРАДЬЯН
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Мэр Липецка проведет прямую трансляцию с населением. Евгения Уваркина ответит на все вопросы горожан и журналистов в прямом эфире. Трансляция с населением пройдет 2 апреля в 12.00 сразу на трех площадках: на сайте администрации, в официальной группе мэрии «Вконтакте» и на странице Евгении Уваркиной в инстаграм.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, задать вопросы могут все желающие в комментариях под постом в «ВК» или отправить на электронную почту vopros@lipetskcity.ru. В тексте нужной указать свои ФИО, возраст и район проживания. Самые интересные вопросы попадут в прямой эфир.

– Открытый диалог очень важен для меня, – прокомментировала новый для липчан формат общения Евгения Уваркина. – Ведь он позволяет сверить выбранный курс с мнениями и ожиданиями людей, для которых я работаю. Глобальная задача прямой линии – не только обсудить самые злободневные вопросы, но и наладить понимание между властью и жителями. Жду конкретных, конструктивных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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