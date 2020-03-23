2020-03-23T11:24:26+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с

Липчан просят соблюдать меры безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке усилится ветерВ Липецке усилится ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
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На Липецк и область вновь обрушится сильный ветер. Об этом в этот понедельник, 23 марта, предупредили спасатели. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайший час и с сохранением в течение дня ожидается усиление северо-восточного ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним, что в непогоду дома лучше отключить все электрические приборы, так как может произойти короткое замыкание и пожар. Оказавшись на улице, следует забежать в укрытие - подземный переход, подъезд дома. Нельзя прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, а также стоять у стен домов, так как с крыши могут упасть материалы. Опасно находиться под деревьями, у рекламных щитов.

В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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