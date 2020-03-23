2020-03-23T12:40:13+03:00
Происшествия

Под Липецком негодяй насильно отнял у пожилой пенсионерки деньги и телефон

В Усманском районе ограбили бабушку, в Грязях – парня
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителей задержали в течение сутокГрабителей задержали в течение сутокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области грабитель не постеснялся напасть на пожилую пенсионерку. Все случилось 19 марта в селе Кривка Усманского района, где неизвестный насильно отнял у 87-летней бабушки 11 500 рублей и сотовый телефон. Негодяя поймали в течение суток. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 26-летний житель Усманского района.

Еще одного человека ограбили в тот же день в Грязях. На улице Дружбы у 27-летнего парня отняли смартфон. Уличного грабителя на следующий день задержали сотрудники головного розыска. Это был 29-летний житель того же города.

По обоим случаям возбудили уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 161 УК – грабеж. Грязинскому и усманскому налетчикам грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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