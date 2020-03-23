2020-03-23T13:21:57+03:00
Происшествия

В выходные липчане крали с магазинов алкоголь, еду и презервативы

Спиртное и средства контрацепции больше привлекали подростков
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
На ЛТЗ зарегистрировали 3 кражи за один деньНа ЛТЗ зарегистрировали 3 кражи за один деньФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

За прошедшие выходные Липецке раскрыли сразу несколько краж из магазинов. Например, 20 марта в только районе ЛТЗ было сразу три кражи. Из магазина на улице Бачурина нагло вынесли алкоголь на 658 рублей, грабителями оказались 18 летний парень с судимостью и его несовершеннолетний приятель. На улице Ленинградской выкрали из торгового зала алкоголь на 2527 рублей. 22-летнего воришку из Грязей поймали местный участковый.

А из магазина на улице Жуковского украли презервативы на 1070 рублей. Как оказалось, средства контрацепции очень понадобились несовершеннолетнему подростку. Его задержали сотрудники ПДН.

Кроме этого в городе раскрыли кражу из гипермаркета на улице Гагарина. 16 марта оттуда умудрились незаметно вынести продукты на 7475 рублей, вором оказался 39-летний безработный.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по всем фактам возбудили уголовные дела, фигурантам грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подарок от банкомата в 80 000 рублей обернулся для липчанина уголовным делом
В выходные липчане крали с магазинов алкоголь, еду и презервативы
Под Липецком негодяй насильно отнял у пожилой пенсионерки деньги и телефон
Сильный ветер в Липецке уронил мусорный навес на машину
МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с
Коронавирус в Липецке, новости на 23 марта 2020 года: новых случаев заражения нет
Мэр Липецка в ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Четырех иностранцев на «фаршированной» героином машине задержали в Липецке
260 тысяч рублей липчане отдали мошенникам за прошедшую неделею
В Липецкой области объявили экстренное предупреждение о метели
Коронавирус в Липецке, новости на 21 марта 2020 года: под наблюдением новые вернувшиеся из-за границы
За два дня операции «Розыск» в Липецкой области нашли 38 скрывающихся
Кинотеатры закрывают – ограничения по коронавирусу в Липецке ужесточают
Под Липецком ищут 14-летнего подростка, пропавшего 8 марта
В субботу 11 улиц Липецка останутся без холодной воды
Первым вице-мэром Липецка станет гендиректор Фонда капремонта
В пожаре под Липецком погибли малолетние дети: возбуждено уголовное дело