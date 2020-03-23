В выходные липчане крали с магазинов алкоголь, еду и презервативы

23 Март 2020 2020-03-23T13:21:57+03:00

На ЛТЗ зарегистрировали 3 кражи за один день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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За прошедшие выходные Липецке раскрыли сразу несколько краж из магазинов. Например, 20 марта в только районе ЛТЗ было сразу три кражи. Из магазина на улице Бачурина нагло вынесли алкоголь на 658 рублей, грабителями оказались 18 летний парень с судимостью и его несовершеннолетний приятель. На улице Ленинградской выкрали из торгового зала алкоголь на 2527 рублей. 22-летнего воришку из Грязей поймали местный участковый.

А из магазина на улице Жуковского украли презервативы на 1070 рублей. Как оказалось, средства контрацепции очень понадобились несовершеннолетнему подростку. Его задержали сотрудники ПДН.

Кроме этого в городе раскрыли кражу из гипермаркета на улице Гагарина. 16 марта оттуда умудрились незаметно вынести продукты на 7475 рублей, вором оказался 39-летний безработный.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по всем фактам возбудили уголовные дела, фигурантам грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU