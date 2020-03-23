2020-03-23T14:44:29+03:00
Происшествия

Липчанину грозит срок за распространение интимных фото бывшей жены

Экс-супруга отказалась вернуться и мужчина ей отомстил
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области мужчина решил отомстить бывшей супруге и попал под уголовную статью. 40-летний житель Воловского района отчаянно пытался помириться с бывшей женой, но та и не думала возвращаться. Получив очередной отказ, подлец решил отомстить женщине, унизив ее честь и достоинство.

По версии следствия, из мести мужчина выложил в общем доступе в соцсетях откровенные фото бывшей жены. Опороченная дама написала заявление. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 137 УК – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Теперь мстителю грозит до двух лет лишения свободы. Также дама вправе отсудить компенсацию морального вреда за поруганную честь в гражданском порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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