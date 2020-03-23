Липецких полицейских подозревают в подлоге наркотиков для улучшения раскрываемости

23 Март 2020 2020-03-23T15:48:16+03:00

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В Липецкой области заподозрили в преступлении сотрудников полиции Чаплыгинского района. Там мужчина попал под статью о хранении наркотиков – 228 УК. Но когда прокуратура проверила материалы дела выяснилось, что марихуану подозреваемому дали сами же сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба областной пкроуратуры, 24,6 г марихуаны передали в целях улучшения показателей в сфере незаконного оборота наркотиков. В итоге стражи порядка попали сразу под две статьи – групповой сбыт в значительном размере и превышение полномочий, 228.1 и 286 УК соответственно. По последней статье максимальное наказание 4 лет, за наркотики – до 15 лет.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД области, в превышении полномочий подозреваются участковые межрайонного отдела «Чаплыгинский», если вину установят, их привлекут к ответственности и уволят из органов. Сейчас они временно отстранены от службы.

ИСТОЧНИК KP.RU