Пьяная липчанка сбросила с 5 этажа цветочный горшок на крышу машины полиции

23 Март 2020 2020-03-23T17:02:37+03:00

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В Липецке будут судить невменяемую даму, которая атаковала сотрудников полиции. Все случилось летом прошлого года, когда стражи порядка приехали к нерадивой мамаше. 33-летняя женщина стояла на учете так как не занималась воспитанием детей, нигде не работала, много пила и вела аморальный образ жизни.

В момент очередного визита участкового по делам несовершеннолетних, дама пребывала в беспробудном запое. Неадекватная женщина высунулась из окна пятого этажа и сбросила горшок с комнатным цветком на припаркованную внизу машину сотрудника полиции. При этом липчанка грязно ругалась и громко оскорбляла стражей порядка. Автомобиль получил значительные повреждения, ущерб оценили, как значительный.

Дело возбудили по 167 и 319 статьям УК – повреждение имущества и публичное оскорбление представителя власти. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурантка не признала вину, сообщив, что это была не она. Но доказательств собрали достаточно и дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU