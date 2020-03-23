2020-03-23T18:17:28+03:00
Общество

Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес

Получить еду из ресторана, сходить в театр и даже проанализировать устойчивость бизнес-модели можно не выходя из дома
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Сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии во всех регионах нашей страны помогут акции и новые сервисы экосистемы Сбербанка.

- Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей. Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса - ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. ЭкосистемаСбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета, - комментирует Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Для тех, кто дома

Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. В настоящее время этот сервис уже организован телемедицинским сервисом DocDoc - дочерней компанией Сбербанка в тестовом режиме для сотрудников Группы Сбербанк и членов их семей, в совокупности речь идет примерно о миллионе граждан России. Со следующей недели этот сервис будет доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. Все расходы возьмет на себя Сбербанк.

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