2020-03-23T18:43:47+03:00
Общество

В Липецке нужны электромонтеры, врачи и сотрудники ЖКХ

Эти профессии наиболее востребованы на рынке труда
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане обращаются в службу занятостиЛипчане обращаются в службу занятостиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке с начала года в службу занятости в поисках работы обратились 3,9 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из них 2,8 тыс. уже трудоустроились. По состоянию на 20 марта в областном центре 871 человек без работы. Показатель меньше, чем в прошлом году - 931 липчанин. С начала 2020-ого статус безработного получили 506 жителей города. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,39 человека на 1 вакансию.

В общественных работах задействованы 82 липчанина - по договорам, заключенным службой занятости. 16 человек, испытывавших трудности в трудоустройстве, достигли своей цели. 107 безработных проходят профессиональное обучение. Кстати, среди них 4 липчан старше 50 лет.

Также с начала года в службу занятости работодатели представили 5,4 тыс. вакантных мест. Средняя зарплата по ним - 20 тыс. рублей. Проводятся ярмарки вакансий, в ходе которых более 5 тыс. липчан получили профориентационную помощь.

Самыми востребованными на рынке труда остаются следующие профессии: слесарь, электромонтер, электрогазосварщик. Также городу необходимы врачи, младший медперсонал, сотрудники сферы строительства, ЖКХ и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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