2020-03-24T09:24:25+03:00
Общество

Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане останутся без холодной водыЛипчане останутся без холодной водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 24 марта, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители Матырского по адресам: улица Черешнева, Ивовая, Лазовая, Нектарная, Фиалковая, Радужная.

С 10 утра до 8 часов вечера отключат холодную воду жителям улиц Урицкого, Кротевича, Гранитная, 2-я Гранитная, Чайковского, Щорса, Новокарьерная, Шевченко. Специалисты будут устранят утечку на водоводе в районе дома №67 по улице Урицкого.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Сергея Казьмина, 1, 1а, 2-7; Опытная, 11а, 11б, 15, 17, 17б, 17в, 18, 18а, 19, 19б, 20, 22, 21; проезд Боевой, 34, 43, 45, 49; В. Музыки, 1-4, 6.

Также с 10 утра до 8 часов вечера воды не будет в селе Косыревка: улицы Орловская, 42, 42а; Новая, 1 строение 1, 10, 11, 13, 13б, 15а, 15б, 15в, 16, 18-21; Ленина, 1-15; Советская, 1-7; 61а, 61а строение 5; Юношеская, 50а, 50 строение 7, 50 строение 9, 50 строение 10.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат по проезду Ильича. Там также будут устранять утечку на водоводе диаметрм 125 мм.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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