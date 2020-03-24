В Липецке безработный рецидивист взломал дверь магазина и украл продукты

24 Март 2020 2020-03-24T09:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 23 марта, в полицию Липецка обратилась администратор сетевого магазина по улице Московской. Она сообщила, что ночью кто-то пробрался в торговый зал, взломав дверь. Злодей украл продукты на 288 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель Лебедяни. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".

В тот же день в поселке Лев-Толстой неизвестные совершили аналогичное преступление. Они пытались украсть продукты общей стоимостью 3 438 рублей. Предполагаемых преступников нашли. Точнее, преступниц - местных жительниц 21 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

ИСТОЧНИК KP.RU