Над беременной липчанкой издевались больше недели: свешивали с 16 этажа и избивали шваброй

24 Март 2020 2020-03-24T10:57:26+03:00

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Жуткая история случилась в Липецке в апреле прошлого года. В одной из квартир на микрорайоне "Университетский" собралась компания - подруги 25 и 27 лет, девушка 28 лет и 30-летний парень. Липчане выпивали. Когда у них закончился алкоголь, эти трое начали требовать со своей 28-летней знакомой 5 тыс. рублей. Что происходило далее, вызывает шок.

Не получив желаемого ответа, они насильно удерживали девушку в квартире с 12 по 19 апреля. Все это время над несчастной издевались - отрезали волосы ножом, свешивали с балкона 16 этажа, угрожая сбросить, нанесли несколько ножевых ранений и избивали шваброй. Пленница рассказала истязателям, что беременна, но это никак не повлияло на их отношение. Во время заточения девушка дважды звонила отцу и просила перевести ей деньги на карту, но попросить о помощи не могла - подруги и парень контролировали все звонки, угрожали ей. Кстати, все это время в квартире находились дети одной из злодеек - 6 и 8 лет.

Когда окружающие стали менее бдительными, потерпевшая отправила своей знакомой смс, написав что находится на Университетском. Та обратилась в полицию. Правоохранители обнаружили квартиру, где удерживали несчастную. Преступников задержали на месте.

Было возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием предметов в качестве оружия, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, эксперты обнаружили у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сопряженную переломами лицевых костей, тупую травму живот, множественные ушибы, колото-резаные раны. Все это привело к травматическому шоку. Липчанка потеряла ребенка.

Подсудимые не признали вину. Они сообщили, что потерпевшая сама отдала им карту, попросив купить продукты и алкоголь. Но доказательства говорили об обратном. На днях в Советском районном суде Липецка вынесли приговор по данному делу. Одну из липчанок осудили на 11 лет. Вторую девушку и парня - на 12 лет. Все это время они проведут в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU