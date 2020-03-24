2020-03-24T12:27:26+03:00
Общество

Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией
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Любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).

При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.

На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.

Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома».

Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

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