Артиллерийский снаряд времен войны уничтожили в Липецкой области
Даже спустя 75 лет в регионах продолжают находить страшные отголоски Великой Отечественной войны. Так 23 марта на полигоне в Тербунском районе Липецкой области уничтожили очередной снаряд времен войны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд нашли в селе Большая Ивановка на территории Воловского района. Его взорвали на полигоне в 15.20.
Спасатели предупреждают, что даже по прошествии 75 лет такие снаряды все еще остаются боевыми и не теряют разрушительную силу. Подобные находки крайне опасны, к ним нельзя приближаться, брать в руки и совершать с ними любые манипуляции. В случае обнаружения, нужно сразу звонить на «112», не подпускать случайных зевак и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU