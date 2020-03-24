Артиллерийский снаряд времен войны уничтожили в Липецкой области

24 Март 2020 2020-03-24T15:07:52+03:00

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Даже спустя 75 лет в регионах продолжают находить страшные отголоски Великой Отечественной войны. Так 23 марта на полигоне в Тербунском районе Липецкой области уничтожили очередной снаряд времен войны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд нашли в селе Большая Ивановка на территории Воловского района. Его взорвали на полигоне в 15.20.

Спасатели предупреждают, что даже по прошествии 75 лет такие снаряды все еще остаются боевыми и не теряют разрушительную силу. Подобные находки крайне опасны, к ним нельзя приближаться, брать в руки и совершать с ними любые манипуляции. В случае обнаружения, нужно сразу звонить на «112», не подпускать случайных зевак и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU