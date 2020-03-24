2020-03-24T15:07:52+03:00
Общество

Артиллерийский снаряд времен войны уничтожили в Липецкой области

Опасный предмет нашли в Воловском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Снаряд уничтожили на полигонеСнаряд уничтожили на полигонеФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

Даже спустя 75 лет в регионах продолжают находить страшные отголоски Великой Отечественной войны. Так 23 марта на полигоне в Тербунском районе Липецкой области уничтожили очередной снаряд времен войны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд нашли в селе Большая Ивановка на территории Воловского района. Его взорвали на полигоне в 15.20.

Спасатели предупреждают, что даже по прошествии 75 лет такие снаряды все еще остаются боевыми и не теряют разрушительную силу. Подобные находки крайне опасны, к ним нельзя приближаться, брать в руки и совершать с ними любые манипуляции. В случае обнаружения, нужно сразу звонить на «112», не подпускать случайных зевак и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артиллерийский снаряд времен войны уничтожили в Липецкой области
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Коронавирус в Липецке, новости на 24 марта 2020 года: 2 новых случая заражения
Карантин в Липецке из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение
Карантин в Липецке из-за коронавируса: изменился график работы детских садов
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Автобусы и трамваи в Липецке будут ходить чаще из-за коронавируса
Над беременной липчанкой издевались больше недели: свешивали с 16 этажа и избивали шваброй
В Липецке безработный рецидивист взломал дверь магазина и украл продукты
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецке обустроят пешеходные дорожки и подъезды к школе на Манеже
Грипп и ОРВИ в Липецкой области: за неделю заболели более 5700 человек
В Липецке открыли вторую лабораторию для выявления коронавируса
В Липецке нужны электромонтеры, врачи и сотрудники ЖКХ
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Пьяная липчанка сбросила с 5 этажа цветочный горшок на крышу машины полиции
Липецких полицейских подозревают в подлоге наркотиков для улучшения раскрываемости