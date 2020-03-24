2020-03-24T18:02:55+03:00
Общество

Часть Липецка останется без воды в среду, на окраинах отключат свет

Питьевую воду начнут отключать с 9 утра
Лия МУРАДЬЯН
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Коммунальный службы предупреждают липчан об очередном отключении воды и электричества в городе в четверг, 25 марта.

По информации ЛГЭКа, причины отключения воды разные, от замены запорной арматуры до порывов и утечек.

Питьевой воды не будет с 9 до 17.00 в некоторых домах по улицам: Фрунзе, Коммунальная, Юношеская и Вавилова, а также в частном секторе. Кроме этого воду отключат с 10 до 20.00 в домах на улице Московская, проспект 60 лет СССР, бульвар Есенина, улица Дружбы и Ново-Весовая.

Воду будут подвозить по заявкам жителей.

В тот же день не будет электричества в садах Кооператор и Весна с 9 до 17.00, в поселке Казинка и на Фабричной улице – с 9 до 16.00.

Липчанам приносят извинения за неудобство. Узнать об отключении более подробно и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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