2020-03-24T18:34:17+03:00
Происшествия

Восемь раз липецкие спасатели выезжали на помощь к пожилым людям

Чаще всего люди теряют сознание и не могут подняться
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Всего за неделю у спасателей было 30 выездовВсего за неделю у спасателей было 30 выездовФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

За неделю липецкие спасатели ГО и ЧС 8 раз выезжали на помощь к пожилым людям и инвалидам. Чаще всего приходилось помогать родственникам поднять и перенести упавшего человека. Люди либо теряют сознание либо падают от головокружения. Причем нередко одни и те же. Например к женщине с большим весом выезжали трижды за неделю, еще к одной – два раза. Специалисты отмечают, что в таких случаях родственникам стоит уделить больше внимания родным. Когда это часто повторяется, спасатели информируют соцзащиту.

НЕ обошлось и без захлопнувшихся дверей. Например, на Киевской улице бабушка случайно закрылась на балконе – пришлось срезать замок в квартире. Также раскурочили двери на улице Белана и в поселке Новая жизнь, где закрылись дети 2 и 3 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего спасатели выезжали на вызовы 30 раз, включая сигналы о подозрительных предметах, оборванных ветром проводах и сломанных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нового прокурора Липецкой области назначат через неделю
Восемь раз липецкие спасатели выезжали на помощь к пожилым людям
Часть Липецка останется без воды в среду, на окраинах отключат свет
Улицы Липецка очищают от зимнего песка и пыли 6 «Бродвеев» и пылесос
Липчан предупреждают о мошенниках, которые продают вакцину от коронавируса
УМВД предупреждает о штрафах за нарушение карантина в Липецке из-за коронавируса
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Липецке: ярмарки под запретом
Артиллерийский снаряд времен войны уничтожили в Липецкой области
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Коронавирус в Липецке, новости на 24 марта 2020 года: 2 новых случая заражения
Карантин в Липецке из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение
Карантин в Липецке из-за коронавируса: изменился график работы детских садов
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Автобусы и трамваи в Липецке будут ходить чаще из-за коронавируса
Над беременной липчанкой издевались больше недели: свешивали с 16 этажа и избивали шваброй
В Липецке безработный рецидивист взломал дверь магазина и украл продукты
Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецке обустроят пешеходные дорожки и подъезды к школе на Манеже
Грипп и ОРВИ в Липецкой области: за неделю заболели более 5700 человек
В Липецке открыли вторую лабораторию для выявления коронавируса
В Липецке нужны электромонтеры, врачи и сотрудники ЖКХ
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Пьяная липчанка сбросила с 5 этажа цветочный горшок на крышу машины полиции
Липецких полицейских подозревают в подлоге наркотиков для улучшения раскрываемости