Восемь раз липецкие спасатели выезжали на помощь к пожилым людям

24 Март 2020 2020-03-24T18:34:17+03:00

Чаще всего люди теряют сознание и не могут подняться

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За неделю липецкие спасатели ГО и ЧС 8 раз выезжали на помощь к пожилым людям и инвалидам. Чаще всего приходилось помогать родственникам поднять и перенести упавшего человека. Люди либо теряют сознание либо падают от головокружения. Причем нередко одни и те же. Например к женщине с большим весом выезжали трижды за неделю, еще к одной – два раза. Специалисты отмечают, что в таких случаях родственникам стоит уделить больше внимания родным. Когда это часто повторяется, спасатели информируют соцзащиту.

НЕ обошлось и без захлопнувшихся дверей. Например, на Киевской улице бабушка случайно закрылась на балконе – пришлось срезать замок в квартире. Также раскурочили двери на улице Белана и в поселке Новая жизнь, где закрылись дети 2 и 3 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего спасатели выезжали на вызовы 30 раз, включая сигналы о подозрительных предметах, оборванных ветром проводах и сломанных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU