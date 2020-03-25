Под Липецком столкнулись "Лада-Гранта" и "Форд": 10-летняя девочка в больнице

25 Март 2020 2020-03-25T09:39:34+03:00

А в Хлевенском районе в ДТП попали грузовик и Газель [фото, видео]

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 208 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 68 человек не пристегнулись во время движения. 750 раз автомобилисты превысили скорость. 45 водителей нарушили правила парковки. Также произошло 33 аварии,в которых никто не пострадал.

В минувший вторник, 24 марта, на трассе "Дон" в Хлевенского района ГАЗ врезался с грузовиком МАН, который ехал впереди. Пострадал 39-летний водитель "Газели". Его доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции.

Под Липецком столкнулись грузовик и ГазельФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в Ельце столкнулсь "Лада-Гранта" и "Форд". 10-летнюю пассажирку иномарки с травмами госпитализировали.

Еще об одной аварии рассказали очевидцы. На Усманской трассе столкнулись легковушки. Одна из них вылетела в кювет. Последствия ДТП попали на видео.

ДТП под Липецком: легковушка вылетела в кювет.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU