Под Липецком столкнулись "Лада-Гранта" и "Форд": 10-летняя девочка в больнице
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 208 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 68 человек не пристегнулись во время движения. 750 раз автомобилисты превысили скорость. 45 водителей нарушили правила парковки. Также произошло 33 аварии,в которых никто не пострадал.
В минувший вторник, 24 марта, на трассе "Дон" в Хлевенского района ГАЗ врезался с грузовиком МАН, который ехал впереди. Пострадал 39-летний водитель "Газели". Его доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции.
Под Липецком столкнулись грузовик и ГазельФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
В тот же день в Ельце столкнулсь "Лада-Гранта" и "Форд". 10-летнюю пассажирку иномарки с травмами госпитализировали.
Еще об одной аварии рассказали очевидцы. На Усманской трассе столкнулись легковушки. Одна из них вылетела в кювет. Последствия ДТП попали на видео.
ДТП под Липецком: легковушка вылетела в кювет.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU